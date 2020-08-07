Число смертельных исходов от коронавируса в Мексике превысило 50 тысяч

В Мексике с начала пандемии коронавируса COVID-19 от связанных с ним заболеваний по состоянию на 4:00 по Киеву пятницы скончались 50 тыс. 517 человек, за сутки число умерших увеличилось на 819, сообщает министерство здравоохранения страны.

Всего, по данным министерства, с начала пандемии зафиксировано 462 тыс. 690 случаев заражения COVID-19.

Мексика по смертности от коронавируса занимает третье место в мире после США и Бразилии.