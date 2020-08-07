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08:13 07.08.2020

Трамп подписал указ об устранении угрозы WeChat

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Трамп подписал указ об устранении угрозы WeChat

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от мобильного приложения из КНР - WeChat.

"Чтобы защитить нашу нацию, я принял меры по устранению угрозы, исходящей от одного мобильного приложения-TikTok. Необходимы дальнейшие действия для устранения аналогичной угрозы, создаваемой еще одним мобильным приложением, WeChat", - говорится в указе, опубликованном Белым домом.

Отмечается, что так же, как и TikTok, WeChat автоматически захватывает огромные массивы информации от своих пользователей.

"Этот сбор данных угрожает предоставить Коммунистической партии Китая доступ к личной и частной информации американцев. Кроме того, приложение фиксирует личную и служебную информацию китайских граждан, посещающих Соединенные Штаты, тем самым предоставляя Китайской коммунистической партии механизм для отслеживания китайских граждан... ", - говорится в указе.

В связи с этим президент США запрещает, начиная с 45 дней после даты публикации настоящего документа, любые сделки с компанией Tencent Holdings, связанные с WeChat, любым лицом или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США.

Ранее президент США подписал подобный указ, запрещающий через 45 дней любые сделки с компанией ByteDance Ltd. - владельцем приложения TikTok.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обещал, что Трамп в ближайшее время примет меры в отношении китайских компаний - разработчиков программного обеспечения, которые передают данные непосредственно Пекину, создавая угрозу национальной безопасности США.

"Президент Трамп сказал "достаточно", и мы собираемся исправить такое положение. Поэтому он примет меры в ближайшие дни в отношении широкого спектра рисков национальной безопасности, которое представляет собой программное обеспечение, связанное с китайской Коммунистической партией", - сказал Помпео в эфире телеканала Fox News.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз также заявлял, что администрация рассматривает меры в отношении китайских приложений TikTok, WeChat и других, который могут быть предприняты уже в ближайшие недели.

Теги: #wechat #сша #указ #трамп
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