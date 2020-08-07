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07:58 07.08.2020

ГБР сообщило о подозрении участнику преступной организации причастной к убийству журналиста Сергиенко во время Евромайдана

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ГБР сообщило о подозрении участнику преступной организации причастной к убийству журналиста Сергиенко во время Евромайдана

Следователи управления Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-14гг, сообщили о подозрении участнику преступной организации, которая убила журналиста Василия Сергиенко

Как сообщает сайт ГБР, по данным следствия подозреваемый 4 апреля 2014 в составе преступной организации участвовал в похищении, пытках и дальнейшем убийстве Героя Украины, журналиста Василия Сергиенко в г.Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, ГБР, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, 6 августа 2020 сообщили о подозрении гражданину в участии в преступной организации (ч.1 ст.255 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Теги: #гбр #майдан #подозрение
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