За минувшие сутки обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе не зафиксировано, с начала текущих – противник дважды нарушил режим тишины

За минувшие сутки со стороны российских наемников на Донбассе обстрелов не зафиксировано, с начала текущих суток противник дважды нарушил режим тишины, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"6 августа на всех участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил придерживались условий прекращения огня и находились наготове к адекватному реагированию на возможные опасные действия врага", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбуке в пятницу.

Вместе с тем отмечается, что с начала текущих суток пятницы, 7 августа, российские наемники на Донбассе дважды нарушен режим прекращения огня. "Вражеские провокации из стрелкового оружия отмечены в районе населенного пункта Новолуганское, а из подствольного гранатомета - около Шумел", – уточнили в пресс-центре.

В штабе подчеркнули, что одиночные неприцельные выстрелы "не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет".