События

06:05 07.08.2020

Виновник смертельного ДТП в Харькове, скрывшийся с места происшествия, предстанет перед судом

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Виновник смертельного ДТП в Харькове, скрывшийся с места происшествия, предстанет перед судом

Харьковская полиция закончила досудебное расследование в отношении 49-летнего водителя, который в июне 2020 года сбил велосипедиста и скрылся с места происшествия.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Национальной полиции в Харьковской области, мужчине инкриминируются две статьи УК: ч.1 ст.135 (оставление в опасности) и ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

"Следователи вручили подозреваемому обвинительный акт, который направлен в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вечером 21 июня возле дома № 12-А по ул. Залютинская автомобиль Mersedes Benz под управлением 49-летнего водителя столкнулся с велосипедом Mongoos под управлением 32-летнего мужчины. После аварии водитель автомобиля с места ДТП скрылся, бросив велосипедиста на дороге. Спустя несколько дней велосипедист умер в больнице. Если бы мужчине вовремя была оказана медицинская помощь, он мог бы выжить.

Теги: #дтп #суд #харьков
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