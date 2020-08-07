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05:02 07.08.2020

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 млн

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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 19 млн

С начала пандемии коронавируса COVID-19 во всем мире по состоянию на 3:00 по Киеву пятницы зарегистрировано 19 млн 234 тыс. 324 случая заражения, сообщил портал Worldometer.

По данным портала, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 716 тыс. 471 человек, излечились более 12,3 млн.

В Соединенных Штатах, которые лидируют по числу инфицированных и случаях летального исхода, с начала пандемии зарегистрировано 5 млн 028 тыс. 886 заразившихся, умерли 162 тыс. 735 человек, вылечены более 2,5 млн.

Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты в мире достиг 91,9, в США на 1 млн жителей скончался 491 человек.

Теги: #коронавирус #мир #распространение
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