События

03:44 07.08.2020

Приморский райсуд Одессы признал виновным капитана затонувшего танкера "Delfi"

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Приморский райсуд Одессы признал виновным капитана затонувшего танкера "Delfi"

Приморский районный суд Одессы признал виновным капитана затонувшего в Одессе танкера "Delfi" и приговорил его к одному году ограничения свободы с испытательным сроком, сообщает интернет-издание "Думская".

"Капитана затонувшего у одесского побережья танкера "Delfi" приговорили к одному году ограничения свободы. Этим же решением его освободили от отбывания наказания, назначив испытательный срок один год. Соответствующий приговор вынес Приморский районный суд сегодня", – говорится в сообщении на Телеграм-канале издания в четверг вечером.

Как сообщалось, ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявила конкурс на подъем затонувшего на одесском пляже танкера Delfi.

Ранее в Государственной экологической инспекции (ГЭИ) оценили нанесенный танкером Delfi степень ущерба в размере $20 тыс.

В понедельник, 27 июля, процесс ликвидации танкера Delfi перешел к государству, а экспертная комиссия ГСЧС Украины окончательно признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня.

Танкер Delfi под флагом Молдовы потерпел бедствие в Одесском заливе в ноябре 2019 – судно сорвало с якоря. В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около 1 мили от берега в районе пляжа "Дельфин". Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился. Вечером в тот же день спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа.

Владелец судна должен был до 31 марта 2020 года принять меры для подъема и удаления затонувшего танкера из акватории Одесского морского порта.

1 апреля дело взяла под контроль генпрокурор. 22 июня прокуратура Одесской области начала уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения морской воды нефтепродуктами в месте аварийного нахождения судна Delfi (ч.1 ст.237 УК Украины).

4 июля во время рабочей поездки в Одесскую область президент Зеленский ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Глава государства подчеркнул, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года. Однако судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере. Зеленский призвал выполнять работы по ликвидации аварии качественно.

"20 июля - это ориентир. Если бы здесь был судовладелец, я бы с ним поговорил откровенно и жестко. Потому что я уверен, что это его ответственность во всем, начиная с того, что он вез, куда и сколько времени длится это все. 20 июля не будет (результата – ИФ) - этим должны заниматься правоохранительные органы. Владелец хотел сэкономить и искал варианты наименьшего сопротивления. Кто-то должен нести ответственность", - сказал тогда президент.

21 июля АМПУ потребовала от судовладельца танкера Delfi передать ему право эвакуировать аварийный танкер.

Теги: #delfi #суд #одесса
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