С начала года СБУ зарегистрировано более 100 уголовных производств и сообщено почти 50 подозрений в преступлениях в сфере природопользования

С начала 2020 года по материалам Службы безопасности Украины было зарегистрировано 101 уголовное производство из-за злоупотребления в сфере природопользования.

"Подозрение в преступлениях, связанных с масштабной вырубкой и вывозом за границу государственной древесины, сообщено 46 фигурантам, в том числе и чиновникам разных уровней", – говорится в сообщении на сайте СБУ в четверг.

В частности, в служебном злоупотреблении, которое нанесло ущерб государству на 17,5 млн грн, СБУ подозревает 4-х работников ГП "Купянское лесное хозяйство". По делу о незаконном присвоении государственного леса на ГП "Олевское лесное хозяйство" Житомирской области к уголовной ответственности привлечено 15 человек.

Спецслужба разоблачила многомиллионные махинации должностных лиц Гутянского лесного хозяйства Харьковской области и Ясинянского ЛМГ на Закарпатье. "Своими действиями они нанесли ущерб государству почти 40 млн грн", – уточнили в СБУ.

Наиболее резонансным и глобальным преступлением в сфере природопользования, которые расследует СБУ, считается уголовное производство по ст.441 "Экоцид". В ведомстве напомнили, что дело было начато из-за разрушительного наводнения на западе страны, которое привело к человеческим жертвам, повреждениям и уничтожению имущества граждан, разрушению инфраструктуры региона. Одной из главных версий следствия является незаконная вырубка лесов, злоупотребления ответственных должностных лиц и ненадлежащее осуществление лесохозяйственной деятельности.

"Стоит отметить, что благодаря усиленному сотрудничеству правоохранителей с органами власти не допущено возникновение еще 5 чрезвычайных ситуаций, в том числе и из-за ненадлежащего осуществления хозяйственной деятельности", – подчеркнули в СБУ.

Кроме того, сотрудники спецслужбы предупредили заключение 5 внешних потенциально убыточных контрактов, потери по которым составили бы более 12 млн грн.