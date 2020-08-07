Полиция задержала двух подозреваемых в попытке похищения жителя Харьковщины

Полиция устанавливает обстоятельства попытки похищения жителя Харьковской области, которая произошла в областном центре в четверг, задержаны двое похитителей (35 и 39 лет), еще двоих правоохранители ищут.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, прохожий сообщил правоохранителям о том, что около 15:30 на ул. Аэрофлотская у дома № 14 неизвестные устроили ссору с мужчиной и пытались насильно усадить его в салон автомобиля.

"С помощью граждан один из злоумышленников был задержан на месте преступления. 36-летнему пострадавшему оказали необходимую помощь. Остальные трое неизвестных сели в автомобиль и уехали с места происшествия в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Чуть позже правоохранители задержали еще одного нападавшего.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины.