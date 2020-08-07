"Шахтер" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы с "Базелем"

Донецкий "Шахтер" сыграет в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА со швейцарским "Базелем".

"Базель" и в ответном матче 1/8 финала в четверг оказался сильнее немецкого "Айнтрахта", победив со счетом 1:0. В марте швейцарцы обыграли немцев и на их поле со счетом 3:0.

"Шахтер" вышел в четвертьфинал турнира 5 августа, уверенно пройдя по сумме двух встреч немецкий "Вольфсбург".

Матч "Шахтер" - "Базель" состоится 11 августа в Гельзенкирхене. Со стадии 1/4 финала еврокубков команды играют только по одной игре на каждой стадии на нейтральном поле.