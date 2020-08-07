События

00:02 07.08.2020

"Шахтер" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы с "Базелем"

1 мин читать
"Шахтер" сыграет в 1/4 финала Лиги Европы с "Базелем"

Донецкий "Шахтер" сыграет в четвертьфинале Лиги Европы УЕФА со швейцарским "Базелем".

"Базель" и в ответном матче 1/8 финала в четверг оказался сильнее немецкого "Айнтрахта", победив со счетом 1:0. В марте швейцарцы обыграли немцев и на их поле со счетом 3:0.

"Шахтер" вышел в четвертьфинал турнира 5 августа, уверенно пройдя по сумме двух встреч немецкий "Вольфсбург".

Матч "Шахтер" - "Базель" состоится 11 августа в Гельзенкирхене. Со стадии 1/4 финала еврокубков команды играют только по одной игре на каждой стадии на нейтральном поле.

Теги: #ле #четвертьфинал #шахтер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:53 06.08.2020
Защитник "Шахтера" Додо развил в матче с "Вольфсбургом" скорость, выше Роналду и Месси

Защитник "Шахтера" Додо развил в матче с "Вольфсбургом" скорость, выше Роналду и Месси

17:12 04.08.2020
"Шахтер" возвращает еврокубки в Украину

"Шахтер" возвращает еврокубки в Украину

19:51 27.07.2020
На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

На шахте "Новодружеская" в Луганской области погиб горняк - Волынец

08:10 22.07.2020
Фонд Ахметова и "Шахтер" передали аппараты ИВЛ больницам Харькова и Чугуева

Фонд Ахметова и "Шахтер" передали аппараты ИВЛ больницам Харькова и Чугуева

22:32 17.07.2020
ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

ФК "Шахтер" запустил новое мобильное приложение Shakhtar Club

21:22 04.07.2020
"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

"Шахтер" вновь обыграл "Динамо" в чемпионате

22:43 28.06.2020
Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

Болельщики "Шахтера" виртуально поддержали команду в последнем матче и поучаствовали в церемонии награждения золотыми медалями

22:18 20.06.2020
"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

"Шахтер" в 13-й раз стал чемпионом Украины по футболу

20:40 16.06.2020
Харьковская областная инфекционная больница получила от "Шахтера" и фонда Ахметова 2 аппарата ИВЛ и сертификаты на медицинскую спецодежду

Харьковская областная инфекционная больница получила от "Шахтера" и фонда Ахметова 2 аппарата ИВЛ и сертификаты на медицинскую спецодежду

19:21 31.05.2020
"Шахтер" обыграл "Динамо" в первом туре возобновленной УПЛ со счетом 3:1

"Шахтер" обыграл "Динамо" в первом туре возобновленной УПЛ со счетом 3:1

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

Лукашенко заверил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

Корбан сообщил, что СБУ провела обыски у его бизнес-партнеров, друзей и родственников

Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

ПОСЛЕДНЕЕ

Twitter введет новое оформление аккаунтов правительственных лиц и государственных СМИ

Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

Лукашенко заверил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

Главный госревизор-инспектор Харьковской налоговой задержан при получении 50 тысяч гривен - ГБР

СММ ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки наблюдений

Захват заложников произошел во французском городе Гавре

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА