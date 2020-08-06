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22:08 06.08.2020

Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

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Директор департамента Харьковской ОГА взят под стражу с альтернативой внесения залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения директору департамента Харьковской облгосадминистрации, подозреваемому в получении 1,32 млн грн взятки.

"Судья частично удовлетворил ходатайство и применил к чиновнику Харьковской ОГА меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 прожиточных минимумов", - сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Как сообщалось, вечером 3 августа был задержан директор департамента капстроительства Харьковской облгосадминистрации Андрей Винниченко. По информации НАБУ, чиновник требовал 1,32 млг грн за "помощь" частному предпринимателю в подключении электроустановок его компании к электрическим сетям. Стоимость своих "услуг" он определил, исходя из расчета 2,2 тыс. грн за подключение каждого киловатта мощности.

"6 августа Винниченко сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 (мошенничество - ИФ); ч.2 ст.15 ч.4 ст.27; ч.2 ст.15, ч.1 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу - ИФ) УК Украины", - сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

Винниченко был назначен начальником управления топливно-энергетического комплекса ХОГА в начале апреля этого года, а в конце июля - стал директором департамента капитального строительства ХОГА. До прихода в ХОГА долгое время работал в "Харьковоблэнерго".

Глава ХОГА Алексей Кучер заявил, что эпизод, по которому был задержан чиновник, не связан с его работой в облгосадминистрацией.

"Хочу подчеркнуть: согласно предварительным данным следственных органов, эпизод с неправомерной выгодой - шлейф из "прошлой жизни" чиновника, когда он находился в структуре облэнерго и не занимал никаких должностей в ХОГА. С деятельностью задержанного в ХОГА и выполнением им своих должностных обязанностей вчерашний эпизод никак не связан", - написал Кучер в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, по информации пресс-службы "Харьковоблэнерго", Винниченко не работает в энергокомпании уже около 1,5 года.

Теги: #сап #арест #харьков #чиновник
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