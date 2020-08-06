События

21:03 06.08.2020

Лукашенко заверил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

1 мин читать
Лукашенко заверил, что войска РФ никогда не зайдут в Украину из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверяет, что российские войска никогда не зайдут на территорию Украины со стороны Беларуси.

В обнародованном в четверг на YouTube-канале "В гостях у Гордона" интервью, отвечая на вопрос, может ли он подтвердить, что с территории Беларуси россияне не зайдут в Украину, он сказал: "Никогда! Тем более с оружием".

Президент Беларуси также заявил, что россияне никогда не будут привлекаться к охране белорусской границы, подчеркнув, что сам служил в погранвойсках, его двоюродные братья и дети служили в пограничном спецназе, и у него к этому вопросу особое отношение. "У меня внутри граница – это моя граница, и границу мою буду защищать только я". "Ни россияне, какие бы они ни были, ни американцы, ни французы. Только мы", - подчеркнул Лукашенко.

Теги: #крым #президент #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 06.08.2020
Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

20:21 06.08.2020
Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

20:18 06.08.2020
Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

20:17 06.08.2020
Лукашенко об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину: никто никого не выдает, пока не установит вину страна, которая запрашивает

Лукашенко об экстрадиции "вагнеровцев" в Украину: никто никого не выдает, пока не установит вину страна, которая запрашивает

18:54 06.08.2020
Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

17:00 06.08.2020
Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

11:48 06.08.2020
В оккупированном Крыму продолжается притеснение религиозных общин - Кулеба

В оккупированном Крыму продолжается притеснение религиозных общин - Кулеба

10:53 06.08.2020
Панама обещает применять санкции к судам под панамским флагом, заходящим в закрытые порты аннексированного Крыма - Енин

Панама обещает применять санкции к судам под панамским флагом, заходящим в закрытые порты аннексированного Крыма - Енин

10:29 06.08.2020
Ущемление Россией прав верующих в Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

Ущемление Россией прав верующих в Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

00:24 06.08.2020
Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут

Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Лукашенко убежден, что РФ не вернет Крым Украине при его жизни

Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

Корбан сообщил, что СБУ провела обыски у его бизнес-партнеров, друзей и родственников

Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

ПОСЛЕДНЕЕ

Шевченковский райсуд Киева смягчил домашний арест активисту Стерненко с круглосуточного на ночной

Снижение напряженности на Донбассе подтверждает эффективность перемирия – Зеленский

Главный госревизор-инспектор Харьковской налоговой задержан при получении 50 тысяч гривен - ГБР

СММ ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки наблюдений

Захват заложников произошел во французском городе Гавре

Корбан сообщил, что СБУ провела обыски у его бизнес-партнеров, друзей и родственников

Украина активна и делает все для достижения мира на Донбассе, а если не будет результата, то весь мир увидит, кто виноват - Ермак

В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали - полиция

Хозсуд Киева отложил до 27 августа подготовительное заседание в деле по иску "Центрэнерго" к "Укрэнерго" на 1,7 млрд грн

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА