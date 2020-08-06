События

20:58 06.08.2020

Главный госревизор-инспектор Харьковской налоговой задержан при получении 50 тысяч гривен - ГБР

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Главный госревизор-инспектор Харьковской налоговой задержан при получении 50 тысяч гривен - ГБР

Главный государственный ревизор-инспектор отдела контрольно-проверочной работы физических лиц ГУ ГНС в Харьковской области задержан при получении взятки в сумме 50 тыс. грн с частного предпринимателя.

"По данным предварительного расследования, налоговик систематически требовал от частного предпринимателя неправомерную выгоду за содействие в непроведении проверки предприятия и его контрагентов, а также непринятие мер правового реагирования со стороны налоговой службы и других контролирующих органов", - сообщается на официальном сайте Государственного бюро расследований.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК) и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Теги: #взятка #налоговая #харьков
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