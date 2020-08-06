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20:51 06.08.2020

СММ ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки наблюдений

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СММ ОБСЕ не зафиксировала нарушений режима прекращения огня на Донбассе за предыдущие сутки наблюдений

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в своем ежедневном отчете, выпущенном 6 августа 2020 года, отметила отсутствие фактов нарушения режима прекращения в зоне проведения ООС на Донбассе за предыдущие сутки наблюдений.

Данный отчёт основан на информации, полученной от групп мониторинга по состоянию на 19:30 5 августа 2020 года (с 19:30 4 августа) по летнему времени Восточной Европы.

"С 00:01 27 июля и до конца отчетного периода СММ зафиксировала в общей сложности 251 нарушение прекращения огня. Впервые с тех пор, как миссия начала систематический сбор данных, за отчетный период она не зафиксировала нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях", - говорится в отчете.

Теги: #мониторинг #обсе #донбасс
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