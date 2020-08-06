Захват заложников произошел во французском городе Гавре

Вооруженный пистолетом человек захватил в четверг шестерых заложников в отделении одного из банков во французском городе Гавре, в дальнейшем он отпустил двоих, сообщает французская пресса.

Сообщений о пострадавших не поступало.

На месте работает спецназ.

Вокруг отделения банка установлен периметр безопасности.

Как сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на полицейский источник, 34-летний захватчик известен сотрудникам правоохранительных органов по отклонениям в психике, а также по фактам уголовных преступлений.

В свою очередь канал RTL передал, что спецслужбы считают его радикализировавшимся исламистом.

Требования захватившего заложников, по данным СМИ, связаны с Палестиной.

По сообщению канала RTL, он требует "освободить палестинских детей, несправедливо содержащихся в заключении в Израиле", а также, чтобы палестинцы моложе 40 лет могли быть допущены на Храмовую гору.

Газета "Фигаро" уточняет, что отделение банка находится вблизи городского комиссариата полиции. На операцию мобилизованы все полицейские силы города.