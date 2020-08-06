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20:24 06.08.2020

Корбан сообщил, что СБУ провела обыски у его бизнес-партнеров, друзей и родственников

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Корбан сообщил, что СБУ провела обыски у его бизнес-партнеров, друзей и родственников

Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски у бизнес-партнеров и родственников украинского бизнесмена Геннадия Корбана. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня работники СБУ вместе с работниками налоговой полиции пришли в дом с обысками к моим бизнес-партнерам, друзьям и даже родственникам. И это 125 обыск за последние два месяца", - написал Корбан в четверг.

Причиной обысков Корбан считает свои симпатии политической партии "Пропозиция", которую возглавляет городской голова Днепра Борис Филатов.

Как сообщалось, Геннадий Корбан был задержан 31 октября 2015 года. 4 ноября ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч.3 ст.157 (препятствование деятельности избирательных комиссий), ч.5 ст.191 (речь идет о присвоении денежных средств в особо крупных размерах благотворительной организации "Фонд обороны страны"), ч. 2 ст. 289 и ст. 349 Уголовного кодекса Украины (речь идет о захвате в Днепропетровске в качестве заложников председателя Госземагентства Украины и директора департамента Днепропетровского городского совета). Корбану была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которой истекал 31 декабря.

28 декабря Днепровский районный суд Киева принял решение изменить меру пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 дней. Заседание по изменению меры пресечения длилось несколько дней.

В 2017 году генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что суд признал Корбана виновным и приговорил его к условному сроку.

Корбан в апреле 2016 года обратился в Европейский суд по правам человека. По его мнению, власти Украины нарушили положения ст. 3 (запрет на пытки и жестокое обращение), ст. 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), ст. 6 (право на справедливый суд), ст. 18 (пределы использования ограничений в отношении прав) в сочетании со ст. 5 Европейской конвенции по правам человека.

4 июля 2019 года Корбан сообщил, что ЕСПЧ признал незаконным его задержание 2015 году и нарушение в отношении него презумпции невиновности.

Теги: #обыск #корбан
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