Лукашенко: Властям Беларуси известно, от кого получали команды задержанные россияне

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусские спецслужбы отслеживали перемещения задержанных россиян и знают, кто из России им отдавал команды.

"Накануне всего мы получали информацию. (...) Мы контролировали полностью, откуда они получали команды из России", - сказал Лукашенко на ютуб-канале "В гостях у Гордона".

По его словам, "мы видели, что тут уже жареным пахнет". "Мы понимали в контексте международных отношений, что нам спокойно жить не дадут. По-хорошему Россия боится нас потерять", - сказал Лукашенко.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины. Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны.