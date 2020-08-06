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20:18 06.08.2020

Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

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Лукашенко заявил, что Киев предупредил Минск о проникновении с юга еще одной группы боевиков, но он не верит, что они все еще в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил , что спецслужбы Украины предупредили их о проникновении в страну еще одной группы боевиков.

"Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа боевиков… спецслужбы Украины. мы сейчас их ищем по всей Беларуси. Я, правда, не очень верю, что там действительно 30 человек пересекли границу – мы бы уже их обнаружили. Если, конечно они не ушил в Россию или обратно не вернулись в Украину", - сказал президент Беларуси в интервью на ютуб-канале "В гостях у Гордона", которое транслировалось в четверг.

Теги: #президент #боевики #украина #беларусь
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