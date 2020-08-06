События

19:58 06.08.2020

Украина активна и делает все для достижения мира на Донбассе, а если не будет результата, то весь мир увидит, кто виноват - Ермак

2 мин читать
Украина активна и делает все для достижения мира на Донбассе, а если не будет результата, то весь мир увидит, кто виноват - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отмечает, что сейчас Украина занимает активную позицию в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, а в случае их неудачи весь мир увидит, кто в этом виноват.

"Сегодня Украина доминирует в Минском формате, в Нормандском формате, и сегодня действительно мы создали конструкцию, которая дает всему миру увидеть, что Украина делает всё необходимое, и, безусловно, это приведёт к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира", - сказал он во время поездки с президентом Украины Владимиром Зеленским в Донецкую область в четверг.

Ермак указал, что для Украины очень важно продолжать диалог, и встреча в Нормандском формате должна стать встречей, на которой уже будет достигнута действительно конкретная договоренность о следующих шагах.

Глава ОП отметил, что уже идут 11 сутки с начала режима тишины на Донбассе, который сегодня является для Украины наиболее важным, а президент Зеленский вновь поехал на восток страны, чтобы услышать военных и их отношение к перемирию, а такде мнение живущих там граждан.

"Сегодня у нас сформирована очень мощная команда, которая работает в Трехсторонней контактной группе. Мы очень благодарны и уважаем господина Кучму, который очень много сделал, его заменила не менее легендарная личность Леонид Макарович Кравчук", - подчеркнул Ермак.

Он надеется, что с приходом Кравчука, как главы делегации Украины в Трехсторонней контрактной группе, переговоры будут проходить еще более энергично.

"У него колоссальный опыт, он действительно является мэтром не только украинской, но и международной политики, и, безусловно, является сегодня привлеченным к переговорам", - считает глава ОП.

Ермак указал, что ранее в Нормандском формате работали только политические советники лидеров государств, а сегодня к этому присоединился министр иностранных дел Украины, работает команда в Офисе президента.

"Мы действительно создали очень профессиональную и заинтересованную в конечном результат команду", - сказал он.

Теги: #нормандский_формат #ермак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:18 05.08.2020
Фокин определится с возможным вхождением в ТКГ до конца недели - пресс-секретарь Ермака

Фокин определится с возможным вхождением в ТКГ до конца недели - пресс-секретарь Ермака

00:19 05.08.2020
Письмо Козака похоже на попытку уменьшить роль Нормандского формата, а без него потеряют смысл Минские соглашения - Кравчук

Письмо Козака похоже на попытку уменьшить роль Нормандского формата, а без него потеряют смысл Минские соглашения - Кравчук

12:24 03.08.2020
Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

Предложение Тимошенко о помощи в переговорах по Донбассу осталось без ответа, она предлагает создать парламентскую миссию

11:42 31.07.2020
Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата" - глава МИД

Украина принципиально настроена на сохранение "нормандского формата" - глава МИД

09:27 31.07.2020
В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

В Украину может приехать глава МОК и страна может участвовать в конкурсе на проведение Олимпиады-2028 или 2030 – ОП

19:13 30.07.2020
Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

Ермак назвал письмо Козака о бесперспективности переговоров советников лидеров Нормандской четверки проявлением дипломатической игры: "переговоры продолжаются"

14:01 27.07.2020
Новых дат встреч министров "нормандского формата" пока нет - МИД ФРГ

Новых дат встреч министров "нормандского формата" пока нет - МИД ФРГ

19:57 26.07.2020
Зеленский и Путин отметили важность успешной реализации парижских договоренностей для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине

Зеленский и Путин отметили важность успешной реализации парижских договоренностей для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине

16:59 24.07.2020
Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию

Украина будет предлагать лидерам Нормандского формата поддержать модернизацию Минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию

14:46 21.07.2020
Условия для проведения саммита "нормандской четверки" пока не созданы - Песков

Условия для проведения саммита "нормандской четверки" пока не созданы - Песков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали - полиция

Хозсуд Киева отложил до 27 августа подготовительное заседание в деле по иску "Центрэнерго" к "Укрэнерго" на 1,7 млрд грн

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

Минюст Украины бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных ранее медведей и львов

В СБУ заверили, что работают над недопущением пыток и сотрудничают с правозащитными организациями

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА