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19:50 06.08.2020

В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали - полиция

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В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали - полиция

В селе Песчаная Одесской области мужчина бросил гранату в гостей своей сожительницы. В результате взрыва пострадали три человека, сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в четверг, 6 августа. Как сообщается, трое жителей Винницкой области приехали в гости к своей знакомой, местной жительнице.

"Предварительно установлено, что во время совместного употребления спиртных напитков и внезапно возникшей ссоры сожитель хозяйки бросил в сторону гостей гранату. В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин - 41-го и 27-ми лет и 30-летняя женщина, которые были доставлены в медицинское учреждение. Пока раненых госпитализировали, злоумышленник с места происшествия скрылся", - сообщают правоохранители.

На данный момент предпринимаются меры по установлению местонахождения и задержанию мужчины.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 п.1 и п.5 ст.115 (покушение на преступление, умышленное убийство двух и более человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #пострадавшие #взрыв #одесская_область
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