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19:01 06.08.2020

Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

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Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоэпидемических мер на аттракционах, в парках развлечений и луна-парках в курортных городах, считает глава Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ), детский иммунолог Федор Лапий.

"Сейчас можно говорить, что на центральном уровне удается сдерживать распространение COVID-19 так, чтобы не допустить одномоментного количества больных, чтобы система здравоохранения могла выдержать. Но на местном уровне соблюдение противоэпидемические меры оставляет желать лучшего", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Лапий отметил, что, по его наблюдениям, карантинные ограничения, в частности, не соблюдаются в курортных городах в местах аттракционов и лунапарков, прогулочных зонах.

"На аттракционах ни дистанции, ни масок, ни перчаток, особенно там, где нужно держаться руками, например, на колесе обозрения. Между сеансами аттракционы никто ничем не обрабатывает. Отдыхающие толпятся вокруг, смотрят. Я видел такую ситуацию в Бердянске, не думаю, что ситуация в Затоке, в Железном порту или в Скадовске лучше", - сказал он.

Лапий подчеркнул необходимость соблюдения противоэпидемических мер, в первую очередь работниками таких аттракционов и парков развлечений.

"В ресторанах и кафе персонал в перчатках и масках, доступны антисептики, есть хотя бы видимость карантина. Но если мы говорим о зоне аттракционов, там вокруг ни протолкнуться, все толпятся, стоят и контактируют очень близко. Возникает вопрос, чья это зона ответственности. Это же не Виктор Ляшко должен приехать и проверять аттракционы. Это местные органы власти, такие как мэрия города, местная полиция должны контролировать такие места, где существует риск распространения COVID-19", - сказал он.

По наблюдениям эксперта, в частности, в Бердянске "в зоне вечернего променада, там, где аттракционы, кроме Нацгвардии никто маски не носит". При этом, по его словам, в Бердянске "на косе пляж пустой, там безопасно, в море безопасно, но если приехать в город - там толпа".

"Увы, это не ответственность Минздрава, это ответственность городских властей", - подчеркнул он.

Теги: #курорты #коронавирус #эксперт
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