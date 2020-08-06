События

18:54 06.08.2020

Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

2 мин читать
Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком передачу Украине 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые были задержаны в Беларуси 29 июля.

"Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора по итогам телефонного разговора.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Офис обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц и будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными.

"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании", - сообщило госагентство БелТА.

Теги: #венедиктова #прокурор #вагнеровцы #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 06.08.2020
Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

11:41 06.08.2020
Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

11:28 06.08.2020
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

22:18 05.08.2020
Минфин Беларуси ожидает резкий рост дефицита бюджета до $2,1 млрд в 2020г

Минфин Беларуси ожидает резкий рост дефицита бюджета до $2,1 млрд в 2020г

17:27 05.08.2020
Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

15:59 05.08.2020
Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

14:37 05.08.2020
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

14:56 04.08.2020
Еще один отряд боевиков переброшен на юг Беларуси, заявляет Лукашенко

Еще один отряд боевиков переброшен на юг Беларуси, заявляет Лукашенко

14:49 04.08.2020
Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок в Беларусь нефти и газа

Лукашенко поручил к 2025 году создать новую инфраструктуру поставок в Беларусь нефти и газа

14:08 04.08.2020
Задержанные россияне дали показания, что были направлены специально в Беларусь - Лукашенко

Задержанные россияне дали показания, что были направлены специально в Беларусь - Лукашенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина активна и делает все для достижения мира на Донбассе, а если не будет результата, то весь мир увидит, кто виноват - Ермак

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина активна и делает все для достижения мира на Донбассе, а если не будет результата, то весь мир увидит, кто виноват - Ермак

В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, три человека пострадали - полиция

Хозсуд Киева отложил до 27 августа подготовительное заседание в деле по иску "Центрэнерго" к "Укрэнерго" на 1,7 млрд грн

Зеленский внес в Раду законопроект о повышении минимальной зарплаты

Местные власти должны взять ответственность за соблюдение противоковидных мер на аттракционах в курортных городах – эксперт

Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

Минюст Украины бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных ранее медведей и львов

В СБУ заверили, что работают над недопущением пыток и сотрудничают с правозащитными организациями

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА