Украина ещё не направила Беларуси ходатайство об экстрадиции 28 "вагнеровцев"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обсудила с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком передачу Украине 28 человек, среди которых 9 украинцев, которые были задержаны в Беларуси 29 июля.

"Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых, Офисом генпрокурора будут направлены соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. Александр Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц будет принято после получения запросов белорусской стороной", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора по итогам телефонного разговора.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины.

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Офис обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц и будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными.

"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании", - сообщило госагентство БелТА.