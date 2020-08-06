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18:11 06.08.2020

Минюст Украины бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных ранее медведей и львов

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Минюст Украины бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных ранее медведей и львов

 Государственная исполнительная служба Министерства юстиции бесплатно передала ряду организаций конфискованных ранее животных – медведей и львов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

"На днях состоялось заседание комиссии в Васильевском районном отделе Государственной исполнительной службы Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции (г. Днепр) по бесплатной передаче конфискованных диких животных", - указывается в сообщении.

Гималайский медведь по кличке Мальвина был передан благотворительной организации "Международный Благотворительный фонд "Сохрани дикость", бурые медведи Балу и Тимоша – Национальному природному парку "Синевир", львы Риччи, Витольд и Багира – благотворительному фонду "Нейтон", бурые медведи Потап, Ганна и Маша – ООО "Медвежий приют-Домажир".

"Безвозмездная передача новым владельцам конфискованных животных - это общий результат команды Министерства юстиции и общественных активистов. Старый порядок, согласно которому конфискованные животные по решению суда продавались на открытом аукционе, вызвал противоречивые чувства...", - заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он отметил, что продажа диких животных на аукционе OpenMarket госпредприятия "СЕТАМ" запрещена.

"Подготовленные Министерством юстиции изменения в Порядок распоряжения имуществом, конфискованным по решению суда и переданным органам государственной исполнительной службы, урегулировали этот вопрос. Животные безвозмездно будут передаваться приютам для животных, зоологическим паркам или другим учреждениям для содержания животных", - подчеркнул Гайченко.

Теги: #животные #организации #минюст
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