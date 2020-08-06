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18:10 06.08.2020

В СБУ заверили, что работают над недопущением пыток и сотрудничают с правозащитными организациями

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В СБУ заверили, что работают над недопущением пыток и сотрудничают с правозащитными организациями

 В Службе безопасности Украины заявляют, что по состоянию на сейчас обращают особое внимание на то, чтобы не допускать проявлений нарушений прав человека или пыток.

"Справедливость должна быть сильной. Но она не должна выходить за установленные законом рамки. Именно такими рамками является применение пыток и унижения достоинства человека", - говорится в комментарии спецслужбы агентству "Интерфакс-Украина".

Отдельно в пресс-службе СБУ сообщили, что в структуре ведомства действует специальная группа для сотрудничества с международными и правозащитными организациями, которую возглавляет заместитель главы СБУ.

Ранее по этому поводу глава СБУ Василий Грицак заявлял во время координационного совещания по вопросам противодействия пыткам и нарушением прав человека, с участием всех руководителей правоохранительных органов государства:

"Мы подробно изучаем все обращения и доклады Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и других организаций. Проводим проверки и при этом откровенно говорим нашим международным партнерам: если вы видите в работе СБУ какие-то нарушения, немедленно обращайтесь в прокуратуру. Все, кто нарушает закон, должны отвечать по закону. И работники Службы безопасности - не исключение", - сказал он.

Ранее в четверг международные правозащитные организации Amnesty International и Human Rights Watch сделали совместное заявление о том, что ни один из пострадавших не добился справедливости, правды или компенсации в течение 4 лет после разоблачения ими фактов тайного содержания под стражей гражданских лиц с обеих сторон вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ все еще ждут установления правды, справедливости и возмещения, ведомство продолжает отрицать подтвержденные факты и обвиняет российскую пропаганду в распространении якобы ложных утверждений, которые не хочет признавать украинская сторона… Обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины должны принять меры для преодоления грубых нарушений прав человека, совершенных на подконтрольных им территориях", - заявила директор регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

В то же время, в заявлении отмечается, что в неподконтрольных правительству Украины отдельных районах Донецкой и Луганской областей ситуация с нарушениями прав человека за эти 4 года ухудшилась.

В 2016 году Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный отчет "Тебя не существует", в котором разоблачили нарушение прав человека и злоупотребления как со стороны украинской власти, так и пророссийских вооруженных формирований. "К 12 декабря 2016 года украинская власть освободила всех известных заключенных, которых незаконно удерживали в секретных учреждениях СБУ, но не признала ни задержания, ни освобождения. Военная прокуратура Украины начала расследование по заявлениям о незаконном удерживании, но пока следствие не достигло существенного прогресса", - говорится в сообщении.

Теги: #сбу #права_человека #пытки
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