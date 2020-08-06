События

18:04 06.08.2020

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

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С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

С начала текущих суток четверга на участках ответственности подразделений Объединенных сил, выполняющих задачи в районе проведения Операции Объединенных сил, не было зафиксировано обстрелов со стороны российских наемников.

"11 суток подряд с тех пор, как было объявлен режим прекращения огня, который вступил в силу с 27 июля, среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Также в сводке сообщается, что саперы ГСЧС разминировали около 7 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 41 найденный взрывоопасный предмет.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. За минувшие сутки они отремонтировали 6 домов. Еще на 27 объектах работы продолжаются.

Теги: #перемирие #оос #донбасс
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