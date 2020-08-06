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17:42 06.08.2020

"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

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"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

 Дело по подозрению главы и судей Окружного админсуда Киева (ОАСК), а также главы Государственной судебной администрации (ГСА), может быть передано Государственному бюро расследований (ГБР), считает адвокат Игорь Головань.

"Оказывается, в знаменитом производстве о судьях ОАСК существует таинственный спор о подследственности. То есть, какой-то другой орган досудебного расследования очень хочет деятельность судей ОАСК расследовать. Хочет настолько страстно, что готов производство у НАБУ забрать. Но сам тот таинственный орган почему-то пока остается в тени. И коллега Палий выступил адвокатом не только заместителя председателя ОАСК, но и того таинственного органа досудебного расследования", - написал Головань в соцсети Facebook.

"И не ГБР ли это случайно? Ведь именно ГБР неоднократно незаконно принималось расследовать подследственные НАБУ дела. Если моя догадка о желании передать резонансное дело из НАБУ именно в ГБР подтвердится, и так понятное станет очевидным", - добавил он.

Головань также отметил, что в обнародованном тексте резолютивной части решения суда не указан процессуальный статус Палия, ходатайство которого суд обязал рассмотреть генерального прокурора, а также не упоминается тот факт, что он адвокат.

Как сообщалось, решение Печерского райсуда Киева о передаче "дела ОАСК" было принято 4 августа. В НАБУ заявили, что готовят жалобу на следственного судью Печерского райсуда Киева в Высший совет правосудия, а Специализированная антикоррупционная обжалует его решение в Высшем антикоррупционном суде. В НАБУ считают, что приняв такое решение, суд вышел за пределы своих полномочий.

Теги: #гбр #гса #оаск #головань
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