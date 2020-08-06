Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Граждане Украины с 7 августа смогут въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, сообщает "Европейская правда" в четверг со ссылкой на данные правительства Черногории.

"Национальный координационный совет по инфекционным заболеваниям обновил "зеленый" список стран, жители которых могут беспрепятственно въезжать в Черногорию завтра, 7 августа, без дополнительных ограничений. В список, кроме Украины, добавлены Азербайджан, Беларусь, Канада, Россия и Зимбабве", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 июня правительство Черногории разрешило въезд в страну туристам из ряда стран, в том числе Украины, однако при въезде туристы должны были предоставлять документ о негативном результате ПЦР-тестирования на COVID-19, сделанный не позже 48 часов до прибытия в страну. Сама Украина находилась в т.н. "жестом" списке стран в соответствии с распространенностью коронавирусной инфекции.