Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

В Офисе генерального прокурора обещают отреагировать после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, членов ЧВК "Вагнер".

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Офис обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц и будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными.

"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании", - сообщило госагентство БелТА.