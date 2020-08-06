События

17:00 06.08.2020

Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

1 мин читать
Офис генпрокурора не получал официального приглашения в Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных боевиков

 В Офисе генерального прокурора обещают отреагировать после получения официального приглашения посетить Беларусь для обсуждения вопроса выдачи задержанных в Беларуси боевиков.

"Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Офиса генпрокурора.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ и Украины, членов ЧВК "Вагнер".

Украина заявила, что задержанные принимали участие в боевых действиях на востоке страны.

Офис генпрокурора Украины ранее сообщил, что 28 лицам, из которых девять граждане Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Офис обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о временном аресте лиц и будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с Лукашенко вопросы, связанные с задержанием бойцов ЧВК "Вагнер".

6 августа президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными.

"Президент поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. Об этом глава государства заявил сегодня на совещании об обеспечении безопасности избирательной кампании", - сообщило госагентство БелТА.

Теги: #вагнеровцы #прокуратура #беларусь
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 06.08.2020
Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

11:28 06.08.2020
Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров России и Украины для разбирательства с задержанными в Беларуси «вагнеровцами»

08:14 06.08.2020
Прокуратура: завершено расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от руководителя банка

Прокуратура: завершено расследование по факту вымогательства взятки в сумме $5 млн от руководителя банка

22:18 05.08.2020
Минфин Беларуси ожидает резкий рост дефицита бюджета до $2,1 млрд в 2020г

Минфин Беларуси ожидает резкий рост дефицита бюджета до $2,1 млрд в 2020г

18:01 05.08.2020
Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

Суд арестовал гражданина Узбекистана, угрожавшего взорвать банк в бизнес-центре в Киеве - прокуратура

17:27 05.08.2020
Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

Украинские правоохранители задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол за развращение несовершеннолетних

15:59 05.08.2020
Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

Минск будет сотрудничать с Москвой и Киевом по делу задержанных россиян – Лукашенко

14:37 05.08.2020
Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

Зеленский в телефонном разговоре с Лукашенко выразил надежду, что задержанные в Беларуси участники военных действий на Донбассе будут переданы Украине

16:37 04.08.2020
Офис генпрокурора обеспечил исполнение приговора суда о спецконфискации в госбюджет 195 млн грн, отмытых на наркоторговле

Офис генпрокурора обеспечил исполнение приговора суда о спецконфискации в госбюджет 195 млн грн, отмытых на наркоторговле

14:56 04.08.2020
Еще один отряд боевиков переброшен на юг Беларуси, заявляет Лукашенко

Еще один отряд боевиков переброшен на юг Беларуси, заявляет Лукашенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Зеленский: важно, что выполняется режим тишины и что наши военные готовы дать отпор в случае наступления

Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

Минюст Украины бесплатно передал благотворительным организациям конфискованных ранее медведей и львов

В СБУ заверили, что работают над недопущением пыток и сотрудничают с правозащитными организациями

С полуночи на Донбассе обстрелов не было, уже 11 суток подряд нет потерь

"Дело ОАСК" может быть передано в ГБР, предположил адвокат Головань

Черногория разрешила въезд гражданам Украины без ограничений

Зеленский отметил ответственность и социальную культуру Донбасса на примере соблюдения жителями Бахмута масочного режима

Причастные к тайным тюрьмам СБУ 4 года подряд не привлекаются к ответственности - Amnesty International и Human Rights Watch

МКЧХ направив на тимчасово окуповані території України 7 вантажівок із гумдопомогою

МККК направил на временно оккупированные территории Украины 7 грузовиков с гумпомощью

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА