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16:42 06.08.2020

Причастные к тайным тюрьмам СБУ 4 года подряд не привлекаются к ответственности - Amnesty International и Human Rights Watch

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Причастные к тайным тюрьмам СБУ 4 года подряд не привлекаются к ответственности - Amnesty International и Human Rights Watch

 Ни один из пострадавших не добился справедливости, правды или компенсации в течение 4 лет после разоблачения Amnesty International и Human Rights Watch фактов тайного содержания под стражей гражданских лиц с обеих сторон вооруженного конфликта на востоке Украины, говорится в совместном заявлении обоих организаций, опубликованном в четверг.

"Пока бывшие узники тайных тюрем СБУ все еще ждут установления правды, справедливости и возмещения, ведомство продолжает отрицать подтвержденные факты и обвиняет российскую пропаганду в распространении якобы ложных утверждений, которые не хочет признавать украинская сторона", - отметила директор регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Она отметила, что СБУ уже возглавляет новый руководитель, но он продолжает политику публичного отрицания.

В то же время, в пресс-релизе отмечается, что по другую сторону конфликта, на территориях, неподконтрольных Украине, ситуация ухудшилась: гражданские лица продолжают незаконно лишаться свободы, их статус и местонахождение скрываются в течение недель, иногда и месяцев, заключенные подвергаются физическому и психологическому насилию.

"Обе стороны вооруженного конфликта на востоке Украины должны принять меры для преодоления грубых нарушений прав человека, совершенных на подконтрольных им территориях. За эти злоупотребления украинцы заслуживают по меньшей мере полной справедливости, что означает установление правды и возмещения ущерба жертвам, а также привлечение к уголовной ответственности лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях", - сообщила Стразерс.

В пресс-релизе отмечается, что 4 года назад Amnesty International и Human Rights Watch опубликовали совместный отчет "Тебя не существует", в котором разоблачили нарушение прав человека и злоупотребления, включая произвольное длительное задержание гражданских лиц, пытки и другое жестокое обращение как со стороны украинской власти, так и пророссийских вооруженных формирований. "К 12 декабря 2016 года украинская власть освободила всех известных заключенных, которых незаконно удерживали в секретных учреждениях СБУ, но не признала ни задержания, ни освобождения. Военная прокуратура Украины начала расследование по заявлениям о незаконном удерживании, но пока следствие не достигло существенного прогресса", - говорится в сообщении.

Теги: #пострадавшие #amnesty_international #тюрьмы
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