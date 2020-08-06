В Нацкорпусе заявляют, что остановили незаконное строительство церкви УПЦ (МП) в Золочеве на Львовщине

В Золочеве Львовской области в четверг активисты партии "Национальный корпус" остановили противоправное строительство церкви Украинской православной церкви Московского патриархата, заявляют в пресс-службе политсилы.

"Националисты снесли незаконное ограждение, установленное вопреки воле общины и нормам благоустройства", - говорится в сообщении.

В Нацкорпусе отмечают, что забор, который прикрывал строительные работы, согласно решению исполкома Золочевской городского совета должны были демонтировать еще до вечера 14 июля, однако этого так и не произошло.

"Поэтому националисты взяли инициативу в свои руки, убрав забор", - пояснили в партии.

"Нацкорпус не позволит представителям Московского патриархата проводить экспансию на Львовщине. Этой откровенно враждебной к нашему государству псевдорелигиозной структуре не место на украинской земле", - подчеркнули в партии.

Как сообщает интернет-издание "zaxid.net", конфликт вокруг строительства в Золочеве разгорелся в начале июля. Мэр города Игорь Гриньков заявил, что в городе начинается строительство церкви УПЦ (МП) несмотря на то, что мэрия никаких разрешений на это не выдавала. Информация о вероятном строительство церкви Московского патриархата настолько возмутила жителей Золочева, что депутаты горсовета собрались на внеочередную сессию и устроили дежурство возле стройплощадки.

Земельный участок на улице Труша, 9 купила 22-летняя Ольга Шаховал, местом рождения которой указано Почаев Тернопольской области, где есть лавра УПЦ (МП). Владельцы участка подали документы на строительство жилого дома. Двор закрыли от чужих глаз глухим забором, посередине установили вагончик. Туда, по словам соседей, регулярно съезжается на молитву группа неизвестных людей.

13 июля исполком Золочевского горсовета принял решение снести забор вокруг строительства вероятной церкви УПЦ (МП) и таким образом остановить его.