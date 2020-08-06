События

15:33 06.08.2020

В Нацкорпусе заявляют, что остановили незаконное строительство церкви УПЦ (МП) в Золочеве на Львовщине

2 мин читать
В Нацкорпусе заявляют, что остановили незаконное строительство церкви УПЦ (МП) в Золочеве на Львовщине

 В Золочеве Львовской области в четверг активисты партии "Национальный корпус" остановили противоправное строительство церкви Украинской православной церкви Московского патриархата, заявляют в пресс-службе политсилы.

"Националисты снесли незаконное ограждение, установленное вопреки воле общины и нормам благоустройства", - говорится в сообщении.

В Нацкорпусе отмечают, что забор, который прикрывал строительные работы, согласно решению исполкома Золочевской городского совета должны были демонтировать еще до вечера 14 июля, однако этого так и не произошло.

"Поэтому националисты взяли инициативу в свои руки, убрав забор", - пояснили в партии.

"Нацкорпус не позволит представителям Московского патриархата проводить экспансию на Львовщине. Этой откровенно враждебной к нашему государству псевдорелигиозной структуре не место на украинской земле", - подчеркнули в партии.

Как сообщает интернет-издание "zaxid.net", конфликт вокруг строительства в Золочеве разгорелся в начале июля. Мэр города Игорь Гриньков заявил, что в городе начинается строительство церкви УПЦ (МП) несмотря на то, что мэрия никаких разрешений на это не выдавала. Информация о вероятном строительство церкви Московского патриархата настолько возмутила жителей Золочева, что депутаты горсовета собрались на внеочередную сессию и устроили дежурство возле стройплощадки.

Земельный участок на улице Труша, 9 купила 22-летняя Ольга Шаховал, местом рождения которой указано Почаев Тернопольской области, где есть лавра УПЦ (МП). Владельцы участка подали документы на строительство жилого дома. Двор закрыли от чужих глаз глухим забором, посередине установили вагончик. Туда, по словам соседей, регулярно съезжается на молитву группа неизвестных людей.

13 июля исполком Золочевского горсовета принял решение снести забор вокруг строительства вероятной церкви УПЦ (МП) и таким образом остановить его.

Теги: #нацкорпус #церковь #упц_мп #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:29 06.08.2020
Ущемление Россией прав верующих в Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

Ущемление Россией прав верующих в Крыму является поводом для ужесточения санкций - Минреинтеграции

16:46 05.08.2020
Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу ПЦУ на расторжение с ней договора аренды на собор в центре Симферополя

Верховный суд РФ отказался рассмотреть жалобу ПЦУ на расторжение с ней договора аренды на собор в центре Симферополя

11:36 05.08.2020
Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

Россия вытесняет Украинскую Церковь из временно оккупированного Крыма – представительство президента в АРК

15:21 04.08.2020
Власти Львова не будут ужесточать карантин в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне

Власти Львова не будут ужесточать карантин в связи с отнесением города к оранжевой карантинной зоне

10:56 01.08.2020
В ДТП во Львовской области пострадали два человека, сгорели два мотоцикла

В ДТП во Львовской области пострадали два человека, сгорели два мотоцикла

10:31 31.07.2020
Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

Во Львовской области полицейского задержали при получении взятки в $8 тыс

21:58 30.07.2020
В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

В лавре УГКЦ на Львовщине обнаружена вспышка коронавируса

16:24 30.07.2020
"Нацкорпус" обратился в общественный̆ совет при Минюсте с требованием снять с регистриции Партию Шария и ОПЗЖ

"Нацкорпус" обратился в общественный̆ совет при Минюсте с требованием снять с регистриции Партию Шария и ОПЗЖ

09:39 29.07.2020
За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 149 человек

За сутки во Львовской области коронавирус диагностировали у 149 человек

10:01 28.07.2020
Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

Порошенко заявил, что развитие ПЦУ – необратимый процесс и гордится "делом о Томосе"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: важно, что выполняется режим тишины и что наши военные готовы дать отпор в случае наступления

Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

В Ивано-Франковском облсовете - вспышка коронавирусной инфекции

Глава ГСА: я не могу отвечать за содержание разговоров с упоминанием моего имени

ПОСЛЕДНЕЕ

Причастные к тайным тюрьмам СБУ 4 года подряд не привлекаются к ответственности - Amnesty International и Human Rights Watch

МКЧХ направив на тимчасово окуповані території України 7 вантажівок із гумдопомогою

МККК направил на временно оккупированные территории Украины 7 грузовиков с гумпомощью

Власти Италии могут запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм

Зеленский: важно, что выполняется режим тишины и что наши военные готовы дать отпор в случае наступления

Шмыгаль поручил проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине

Не планируют и не были в отпуске этим летом 66% украинцев - соцопрос

Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах из/в Киев

В Лос-Анджелесе будут отключать электричество и воду в домах с тайными вечеринками в период пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА