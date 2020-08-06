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15:30 06.08.2020

Власти Италии могут запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм

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Власти Италии могут запретить полеты Ryanair из-за нарушения санитарных норм

 Национальное агентство гражданской авиации (ENAC) Италии может отозвать у ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair разрешение на полеты в страну из-за нарушения правил безопасности, введенных в связи с пандемией.

Как отмечается в сообщении на сайте регулятора, авиаперевозчик систематически нарушает нормы, принятые в Италии для сдерживания распространения коронавируса.

ENAC может обязать Ryanair заполнять рейсы лишь наполовину. Однако в случае дальнейшего несоблюдения правил авиакомпания может лишиться прав на деятельность в аэропортах страны.

В Ryanair опровергли обвинения итальянского регулятора, пишет Euronews.

"Наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все возможное, чтобы сократить контакты пассажиров как в наших самолетах, так и в аэропортах", - заявили в авиакомпании.

Бумаги Ryanair в четверг дешевеют на 0,4%.

Теги: #италия #ryanair
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