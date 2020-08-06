Зеленский: важно, что выполняется режим тишины и что наши военные готовы дать отпор в случае наступления

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность сохранения режима прекращения огня на Донбассе и готовность украинских военных дать достойный отпор в случае эскалации ситуации.

"В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - написал он в своем Twitter в четверг после общения с украинскими военнослужащими на Донбассе.