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15:28 06.08.2020

Зеленский: важно, что выполняется режим тишины и что наши военные готовы дать отпор в случае наступления

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Зеленский: важно, что выполняется режим тишины и что наши военные готовы дать отпор в случае наступления

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность сохранения режима прекращения огня на Донбассе и готовность украинских военных дать достойный отпор в случае эскалации ситуации.

"В течение последних 10 дней у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен вам, что вы храните своих собратьев. Это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет на нас когда-то где-нибудь наступать, вы всегда дадите достойный отпор", - написал он в своем Twitter в четверг после общения с украинскими военнослужащими на Донбассе.

Теги: #оос #зеленский #донбасс
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