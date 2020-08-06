Апелляционный суд отменил решение об аресте коллекции картин Порошенко

Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда столицы об аресте 42 картин пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко в рамках расследования дела о якобы незаконном перемещении художественных ценностей через государственную границу.

В Реестре судебных решений значится, что определение об отмене ареста было вынесено 27 июля 2020 года.

"Апелляционную жалобу…адвоката Голованя удовлетворить. Определение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 27 мая 2020 года, которым… наложен арест на имущество – 42 картины и одну литографию, которые являются вещественными доказательствами в уголовном производстве… отменить и постановить новое определение, которым отказать в удовлетворении ходатайства прокурора… об аресте имущества", - говорится в определении Киевского апелляционного суда.

Как сообщалось, Госбюро расследований 26 мая вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей через государственную границу.

Между тем, пресс-служба партии "Европейская солидарность" сообщила, что в 11:00 того же дня, на время, когда Порошенко был вызван на допрос в ГБР, он открыл выставку картин из своей семейной коллекции и пригласил на нее сотрудников правоохранительных органов. При этом в пресс-службе отметили, что для правоохранителей "наиболее ценным экспонатом будут документы, которые лежат сразу у входа и где содержатся оригиналы таможенных деклараций по всем 43 работам, перечень этих работ и платежные поручения на уплату этих работ".

Позже пресс-служба "Евросолидарности" со ссылкой на сопредседателя фракции одноименной парламентской фракции Артура Герасимова заявила о том, что сотрудники ГБР "штурмом ворвались в помещение музея Ивана Гончара". Директор музея сообщил, что были сломаны двери учреждения. В свою очередь в ГБР опровергли сообщение о якобы штурме и сообщили о проведении следственных действий.

27 мая 2020 года Печерский районный суд наложил арест на 42 картины.