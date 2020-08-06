"Укрзализныця" с 7 августа будет продавать 100% мест в региональных поездах из/в Киев

АО "Укрзализныця" (УЗ) с 7 августа начнет продавать билеты на 100% мест в региональных поездах с 800-й нумерацией, которые курсируют из Киева и обратно.

Как сообщила пресс-служба компании в четверг, продажа проездных документов в пределах 100% мест открыта на основании принятых решений региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и распоряжения Киевской облгосадминистрации от 31 июля 2020 года.

"Укрзализныця" к настоящему времени продлила курсирование 17 региональных поездов. Для посадки в поезд пассажиры обязательно должны надеть защитную маску, а также пройти температурный скрининг при входе на вокзал и при посадке в вагон.