Красный Крест видит угрозу прекращения поставок товаров в Ливан из-за взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута может привести к полному прекращению импорта, негативно скажется на операциях Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Ливане и соседней Сирии, заявила международная гуманитарная организация.

"В связи с разрушением порта импорт необходимых товаров может стать невозможным - это будет иметь катастрофические последствия для жизни местного населения", - говорится в заявлении МККК, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

"Кроме того, это скажется на каналах поставок гуманитарной помощи, в том числе пострадают операции МККК в Ливане и соседней Сирии", - отмечается в документе.

"Последствия взрыва будут ощущаться в Ливане еще долгое время, - говорится в заявлении. - Кроме погибших и получивших серьезные ранения, есть множество тех, кто потерял крышу над головой и свое дело. Из-за пандемии COVID-19 и многомесячного экономического кризиса, каждый виток которого ухудшал ситуацию, страна и так находилась в очень уязвимом состоянии. Случившееся стало серьезным ударом для людей, которые и до этого с трудом сводили концы с концами".

МККК подчеркнул, что "по-прежнему полон решимости оказать помощь жителям Ливана в это тяжелое время".

"После страшного взрыва, произошедшего позавчера, МККК снабдил 12 больниц в Бейруте и его окрестностях медикаментами и товарами медицинского назначения, необходимыми для оказания неотложной медицинской помощи. По мере необходимости мы будем и дальше оказывать поддержку как нашему партнеру - Ливанскому Красному Кресту, так и больницам и медицинским учреждениям на всей стране", - говорится в заявлении.

МККК призвал "всех, кто находится сейчас в Ливане, сдать кровь в донорских пунктах Ливанского Красного Креста".