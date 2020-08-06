Ливанская армия разбирает завалы в порту Бейрута

Ливанские военные начали разбор завалов и мусора от взрывов в порту Бейрута, чтобы как можно скорее возобновить движение на автодорогах в этом районе, сообщает агентство Associated Press.

На месте развернуты масштабные работы при помощи принадлежащих армии бульдозеров. Территория порта, где взрывы оставили воронку диаметром в 200 метров, в настоящее время оцеплена.

На территории порта находились зернохранилища, где находилось около 85% всех запасов пшеницы в стране. Теперь это зерно смешалось с мусором, щебнем и грязью, зернохранилища полностью разрушены.

В городе складывается тяжелая во всех смыслах обстановка. Портал Gulf News сообщает, что в Бейруте в отряды собираются волонтеры, чтобы убирать мусор и обломки с улиц в кварталах за пределами порта. Преимущественно, это молодые люди, которые не пострадали при взрыве. Портал публикует фотографии, на которых видно, как волонтеры подметают улицы, собирают мусор в пакеты, уносят с улиц обломки выбитых из домов дверей и окон. Другие волонтеры разбили палатки на улицах и организовали в них раздачу нуждающимся гуманитарной помощи, в том числе медикаментов. При этом все волонтеры в масках.

По данным портала The National, организация Animals Lebanon, занимающаяся помощью животным, организовала небольшие поисковые отряды, которые ищут пропавших во время катастрофы домашних питомцев. Представители организации рассказали, что после взрыва к ним поступили десятки писем от людей, которые просят найти их животных, а также от тех, кто готов помочь. Некоторые поиски уже увенчались успехом, организация опубликовала видео, на котором к хозяину бежит, виляя хвостом, найденная волонтерами собака.

Губернатор Бейрута Марван Аббуд накануне заявил в интервью саудовскому телевидению, что почти 300 тыс. человек потеряли жилье из-за взрывов, а ущерб от них теперь оценивается в $10-15 млрд.

Во вторник в порту Бейрута произошли самые мощные взрывы, которые когда-либо видел город, переживший десятилетия войн и конфликтов. Несколько городских кварталов завалены обломками, битым стеклом, поврежденным автомобилями, во многих домах выбиты двери, оконные рамы, жалюзи.

Портовые чиновники на время расследования обстоятельств взрыва помещены под домашний арест. Порт Бейрута считается одним из самых коррумпированных в стране. По всей видимости, взрывы произошли из-за возгорания нитрата аммония. В портовой зоне Бейрута на складе хранились 2750 тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. В ходе расследования следователи намерены установить, как была допущена подобная ситуация.

В четверг Ливан посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ряд стран мира, в том числе Россия, направили в Бейрут команды спасателей для оказания помощи и поиска оставшихся в живых.