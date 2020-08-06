Информация о пострадавших украинцах на борту двух грузовых судов в потру Бейрута не подтверждается

Информация о том, что среди пострадавших от взрыва в порту Бейрута есть украинцы, прибывшие в порт города на двух грузовых судах, не подтверждается, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Была информация, что на двух грузовых суднах, которые прибыли из Украины в порт Бейрута, находились граждане Украины, но на данный момент эта информация не подтверждается. По нашим данным, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев", - сказал Кулеба в четверг на брифинге.

Мощные взрывы прогремели 4 августа в портовой зоне ливанской столицы – Бейрута. Взрывной волной разрушено огромное количество зданий, выбиты стекла и двери. Повреждено здание международного аэропорта. Взрывную волну ощутили даже на Кипре.

Сообщается о более 130 погибших и около 5 тыс. пострадавших в результате бедствия. 300 тыс. горожан остались без крова, ущерб от взрыва оценивается минимум в $3 млрд.

Власти Ливана заявили, что причиной мощных взрывов в портовой зоне Бейрута стали 2750 тонн хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

5 августа посол Украины в Ливане Игорь Осташ подтвердил информацию, что среди серьезно пострадавших в результате взрывов в Бейруте граждан Украины нет. "Есть некоторые семьи, у которых пострадало имущество, дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы (у граждан Украины – ИФ), но пострадавших серьезных пока нет… Пока речь идет о помощи в восстановлении домов или квартир. На сегодня серьезных проблем, связанных с угрозой жизни, для украинцев нет", - сказал Осташ в эфире одного из украинских телеканалов.

В то же время он отметил, что посольство пытается разыскать информацию о якобы двух украинских кораблях, находившихся в районе взрывов. Посол сообщил, что пока есть информация, что серьезно пострадал корабль ООН, а в отношении украинских граждан, украинских моряков такой информации нет.

Дипломат также напомнил, что контакты посольства есть на сайте дипломатической миссии. "Все наши телефоны есть на сайте посольства. "Просто введите "Посольство Украины в Ливане" - сразу увидите все телефоны "горячей линии", - сказал Осташ, отвечая на соответствующий вопрос.