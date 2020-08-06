Новый глава ГУР Минобороны Украины намерен восстановить "дух" украинской разведки и реформировать ее на основе стандартов НАТО

Новоназначенный начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов планирует реформировать украинскую разведку и внедрять в ней стандарты НАТО.

"Я сделаю всё, чтобы восстановить целостность и неделимость Украины, усилить нашу мощь. Мой курс на реформирование системы останется неизменным, на основе принципов и стандартов НАТО. Мы восстановим сам дух украинской военной разведки", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский своими указами в уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны страны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.

Буданов в 2007 году получил образование в Одесском институте Сухопутных войск, а после учебы начал службу в спецназе ГУР Минобороны Украины, где занимал различные должности. Участвовал в боевых действиях на Донбассе с 2014 года и является полным кавалером ордена "За мужество". С 2020 года служил в должности заместителя директора в Службе внешней разведки Украины.