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12:12 06.08.2020

Украинцы в настоящее время могут посещать 38 стран

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Украинцы в настоящее время могут посещать 38 стран

 Граждане Украины могут посетить 38 стран мира в условиях пандемии COVID-19 без каких-либо условий, либо же при выполнении определенных требований, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"За последнюю неделю изменений не произошло: точно также есть 38 стран, куда пускают украинцев, или, безусловно, или с соблюдением определенных правил", - сказал Кулеба на брифинге в четверг.

Как сообщалось, ранее Кулеба назвал 38 стран, куда могут въезжать украинцы: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова, Багамские острова и Ливан, Болгария, Словения, Объединенные Арабские Эмираты, Ирландия, Мальдивы, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сент-Люсия.

Теги: #коронавирус #украинцы #страны #кулеба #посещение #мид
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