В Обухове мужчина устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта, пострадала 20-летняя девушка - полиция

Правоохранители задержали мужчину, который в г.Обухов из-за конфликта с водителем автомобиля устроил стрельбу возле остановки общественного транспорта, в результате чего была травмирована девушка, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Так, в городе Обухов вечером неустановленный водитель на автомобиле синего цвета совершил несколько хаотичных выстрелов возле остановки общественного транспорта. В результате чего была травмирована девушка - продавщица из киоска, которая выбежала на улицу на звуки стрельбы. Стрелок скрылся в неизвестном направлении. 20-летняя потерпевшая доставили в больницу, где ей диагностировали непроникающей ранения грудной клетки", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Позже правоохранители задержали злоумышленника в Киеве в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался 33-летний столичный житель. Во время задержания полиция у него изъяли пистолет "Форт-12", патроны, разрешительные документы.

Как выяснилось, конфликт возник на светофоре между водителями двух автомобилей. Затем один из них во время движения автомобиля из хулиганских побуждений начал вести беспорядочную стрельбу в сторону автомобиля своего оппонента.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения мужчине.