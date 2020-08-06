События

11:45 06.08.2020

На фрегате "Гетьман Сагайдачний" зафиксирован случай заболевания COVID-19

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На фрегате "Гетьман Сагайдачний" зафиксирован случай заболевания COVID-19

На флагмане Военно-морских сил Украины фрегате F130 "Гетьман Сагайдачный" выявлен заболевший острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируом SARS-CoV-2, сообщает интернет-издание "Думская".

Так, по сведениям издания, 3 августа одному из моряков поставлен диагноз COVID-19, в связи с чем командование военно-морской базы "Юг" изолировало всех контактировавших с заболевшим.

Около 30 моряков сейчас размещены в вертолетом ангаре фрегата.

Кроме того, по информации издания, подозрение на коронавирус есть и у одного из моряков со спасательного корабля "Олександр Охрименко".

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 6 августа, зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19: за минувшие сутки по выявлено 1318 инфицированных, 997 человек выздоровели, 31 ранее заболевший скончался. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 32 465 человек.

Теги: #фрегат #коронавирус #вмс_всу
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Интерфакс-Украина
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