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11:46 06.08.2020

В Минюсте планируют, что "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем" - Малюська

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В Минюсте планируют, что "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем" - Малюська

 Министр юстиции Украины Денис Малюська обнародовал планы министерства по проведению "большой распродажи тюрем", которая впоследствии должна будет перерасти в "большое строительство тюрем".

"Мы начинаем большую распродажу тюрем!... Скорее всего тюрьмы потеряют свое целевое назначение. И будут уничтожены. ключевая ценность в этих объектах для инвесторов - возможность получить крупные земельные участки с уже подведенными инженерными сетями… означает ли продажа тюрем то, что мы будем выпускать осужденных на свободу? Нет. Просто у нас слишком много избыточного имущества, на содержание которого мы тратим средства. Вот с него как раз и начинается продажа", - написал Малюська на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Он кратко обрисовал как, как согласно планам Минюста будет выглядеть "большая распродажа тюрем":

"(1) продаем замороженные тюрьмы (они не используются, и мы только теряем средства на их охрану)

(2) оптимизируем сеть существующих тюрем, высвобождаем, замораживаем и продаем еще до десятка пока функционирующих тюрем

(3) выбираем города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону, или вообще за городскую черту. Чем лояльнее будет власть, тем больше шансов, что соответствующий город попадет в список первых

(4) проектируем и строим первые новые и современные следственные изоляторы в окрестностях

(5) продаем старые следственные изоляторы в центральных частях городов и переезжаем в новые

(6) повторяем шаги 4 и 5 пока не получим полностью новую сеть современных СИЗО

(7) строим/реконструируем учреждения исполнения наказаний".

При этом глава Минюста подчеркнул, что "шаги 1-3 уже находятся в процессе реализации".

По словам Малюськи, в течение ближайших нескольких недель Минюст продолжит представлять первые лоты и обеспечивать возможность их осмотра потенциальными покупателями, а о датах непосредственно аукционов будет сообщать отдельно.

"Как видно из описанного выше плана, "большая распродажа тюрем" перерастет в "большое строительство тюрем". А потому если кто-то полагал, что "всьо, можно воровать", тот ошибался", - подытожил министр.

Как сообщалось, ранее в Минюсте анонсировали на 6 августа мероприятие с участием Малюськи, посвященное началу большой распродажи тюрем. Мероприятие пройдет на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу – госучреждения "Ирпенский исправительный центр (№ 132)".

ГУ "Ирпенский исправительный центр (№ 132)" расположен в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Минюста, было принято решение об оптимизации учреждения путем его консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года.

"На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения", - отметили в Минюсте.

Теги: #малюська #минюст #тюрьмы
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