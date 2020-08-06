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11:44 06.08.2020

В ВСУ за сутки 34 новых случая COVID-19, всего болеют 265 человек

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В ВСУ за сутки 34 новых случая COVID-19, всего болеют 265 человек

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано 34 новых случая заболевания COVID-19, всего сейчас болеют 265 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 6 августа в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируом SARS-CoV-2, болеет 265 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 661 человек, летальных случаев – пять", - сказано в сообщении медиков на странице в Facebook.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 военнослужащий, Житомирский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Одесская городская инфекционная больница - 1 сотрудник ВСУ).

Кроме того, на лечении в домашних условиях под наблюдением медицинской службы находится 25 человек (Киевская область - 3 военнослужащих и 2 сотрудника ВСУ, Львовская область - 14 военнослужащих и 5 сотрудников ВСУ, Николаевская область - 1 военнослужащий).

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 588 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 162 человека.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 6 августа, зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19: за минувшие сутки по выявлено 1318 инфицированных, 997 человек выздоровели, 31 ранее заболевший скончался. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 32 465 человек.

Теги: #всу #коронавирус
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