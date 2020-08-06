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11:41 06.08.2020

Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

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Беларусь пока официально не подтвердила согласия передать Украине членов ЧВК "Вагнер"

 Официальные лица Беларуси пока не подтвердили своё согласие передать Украине членов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", принимавших участие в боевых действиях на стороне боевиков на Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Разговор вчера между двумя президентами был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие распоряжения правоохранительным органам, но о том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих людей Украине, мы официальной коммуникации не получали. На данный момент, она существует из источника в СМИ…", - сказал Кулеба в четверг на брифинге.

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных, поскольку многие из них участвовали в боевых действиях в Донбассе на стороне противника. 31 июля МИД Беларуси передал Киеву список задержанных.

Офис генпрокурора сообщил, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации (ст.258-3 УК Украины). Как пояснили агентству в Офисе генпрокурора, Украина будет просить о выдаче 28 задержанных, которым предъявлены подозрения.

"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский подробно обсудил с президентом Беларуси Александром Лукашенко вопросы, связанные с задержанием на территории Беларуси бойцов ЧВК "Вагнер".

В ходе телефонного розговора Зеленский выразил убеждение, что причастным к действиям незаконных формирований на Донбассе не удастся избежать справедливого наказания. "Надеюсь, что все подозреваемые в террористической деятельности на территории Украины будут нам переданы для привлечения к уголовной ответственности согласно действующим международно-правовыми документами", - сказал он.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, главы государств отметили важность дальнейшего эффективного взаимодействия компетентных органов Украины и Беларуси, в частности в контексте передачи Украине лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории нашего государства.

Теги: #кулеба #вагнеровцы #белорусь #мид
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