Панама обещает применять санкции к судам под панамским флагом, заходящим в закрытые порты аннексированного Крыма - Енин

МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию с незаконными заходами в закрытые порты аннексированного Россией Крыма судов под панамским флагом и будет применять санкции к нарушителям, заявил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин после политических консультаций с замглавы панамского внешнеполитического ведомства Федерико Альфаро Бойдом.

"МИД Панамы возьмет под контроль ситуацию по фактам нарушений правил захода в закрытые порты АР Крым судами, которые ходят под панамским флагом - нарушителей ждут суровые санкции", - написал Енин в среду поздно вечером на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам состоявшихся консультаций.

Кроме этого, добавил замглавы МИД Украины, стороны договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности в области судостроения, авиаперевозок, гидроэнергетики и т.д, а также усилить сотрудничество в рамках международных организаций, в частности ООН.

"Конечно, поблагодарил коллегу за замечательное взаимодействие с Панамой по вопросам выдачи ВИП-беглецов", - добавил он.