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10:31 06.08.2020

Киев полностью обеспечен солью и песком на начало нового зимнего сезона - КГГА

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Киев полностью обеспечен солью и песком на начало нового зимнего сезона - КГГА

Киев готовится к новому зимнему сезону и львиная доля посыпочных материалов для улично-дорожной сети уже находятся на складах подчиненных предприятий КК "Киевавтодор", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные "Киевавтодора".

"Благодаря теплой зиме 2019-2020 годов есть значительная экономия посыпочных материалов. Так, остатки составляют 84,2 тыс. тонн (соль техническая 44,6 тыс. тонн, песок 32,5 тыс. тонн, песчано-соляная смесь 7,1 тыс. тонн). Эти материалы использовать следующий осенне-зимнего периода", - сообщила КГГА в четверг.

В КГГА отметили, что согласно нормативам, для зимнего содержания предприятия корпорации обеспечены на середину лета почти на 94%.

"Такая экономия позволила перераспределить финансы. Средства использовали для увеличения объемов текущего ремонта дорожного покрытия площадью более 123,5 тыс. кв м, на установку антипарковочных столбиков и и.д.", - отметили в горадминистрации.

Теги: #дороги #кгга #киевавтодор #зима
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