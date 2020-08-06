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10:27 06.08.2020

В Киеве за сутки коронавирус выявили у 180 жителей столицы, три человека умерли, 49 выздоровели - Кличко

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В Киеве за сутки коронавирус выявили у 180 жителей столицы, три человека умерли, 49 выздоровели - Кличко

 Заболевание COVID-19 за прошедшие сутки подтвердили еще у 180 жителей Киева, три человека умерли, 49 – выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество больных коронавирусом в столице увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили еще у 180 жителей. Три человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 142 киевлян. На сегодня в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19, - написал мэр на странице в Facebook.

Так, среди заболевших: 102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет и 4 девочки от 3 до 16 лет, а также 67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет и семь мальчиков от 3 до 17 лет.

Кличко отметил, что заболели, в том числе, и восемь медиков. В больницы столицы госпитализировали 22 пациента, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Кроме того, за минувшие сутки выздоровели 49 человек. Всего коронавирус преодолели 3 137 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 44, Соломенском – 26, в Деснянском районе - 22 случая", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро четверга, 6 августа, зафиксирован очередной антирекорд новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19: за минувшие сутки по выявлено 1318 инфицированных, 997 человек выздоровели, 31 ранее заболевший скончался. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 32 465 человек.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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