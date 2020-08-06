В Донецкой области из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек

В результате повреждения водовода "Горловка–Торецкое" без централизованного водоснабжения остаются около 43 тыс. жителей г.Торецкое., г.Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное, и пгт Щербиновка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С целью поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов инфраструктуры города, с 3 августа спасатели Донетской области совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды", - сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки, спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 питьевой воды.

Как сообщалось, порыв на водоводе "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа.