События

10:11 06.08.2020

В Донецкой области из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек

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В Донецкой области из-за повреждения водовода "Горловка-Торецкое" без водоснабжения остаются около 43 тыс. человек

В результате повреждения водовода "Горловка–Торецкое" без централизованного водоснабжения остаются около 43 тыс. жителей г.Торецкое., г.Зализное, пгт Северное, пгт Пивденное, и пгт Щербиновка, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"С целью поддержания нормальных условий жизнедеятельности населения и обеспечения бесперебойного функционирования социальных объектов инфраструктуры города, с 3 августа спасатели Донетской области совместно с коммунальными предприятиями осуществляют подвоз питьевой и технической воды", - сказано в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки, спасатели подвезли 4,36 куб. м технической воды и 34,5 питьевой воды.

Как сообщалось, порыв на водоводе "Горловка-Торецкое" диаметром 900 мм произошел в субботу, 1 августа.

Теги: #донецкая_область #гсчс #водопровод
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