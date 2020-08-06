Украину на многонациональных учениях "Saber Junction - 2020" в Германии представляют львовские десантники

В Федеративной Республике Германия на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности в городе Хохенфельс начались многонациональные учения "Saber Junction - 2020", к участию в которых привлечены военнослужащие 17 стран, включая Украину, сообщает Командование десантно-штурмовой войск ВСУ.

"Украину будет представлять подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, которая дислоцирована на Львовщине", - говорится в обнародованном в четверг утром службой по связям с общественностью Командования ДШВ сообщении.

В Командовании отметили, что весь личный состав данного подразделения имеет немалый боевой опыт, приобретенный в боевых действиях с российско-оккупационными войсками на востоке Украины. Некоторые из военнослужащих участвовали в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также многонациональных учениях.

"Необходимо отметить, что украинское подразделение, как и остальные страны-участников, проходило 14-ти дневную обсервацию на территории военной базы. Для безопасности участников многонациональных учений, военнослужащих несколько раз проверили на Covid-19, результаты – отрицательные", - рассказали в пресс-службе Командования ДШВ.

Во время обсервации, чтобы не терять формы, с соблюдением всех карантинных мероприятий, воины-десантники ежедневно повышали практические навыки во время занятий по основным предметам боевой подготовки, а также активно занимались спортом.

В среду, 5 августа, украинские десантники получили и наладили необходимое имущество и снаряжение, а также начали мероприятия непосредственной подготовки: планирование, проведение инструкторско-методических занятий в составе подразделений уровня взвод-рота, проведение занятий с военными посредниками и т.д.

"Во время полевой фазы многонациональных учений "Saber Junction - 2020", подразделение 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады будет действовать в составе 503-го полка 173-й воздушно-десантной бригады ВС США в Европе", - рассказали в Командовании.

"Saber Junction" - это серия многонациональных учений, проводимых командованием подготовки 7-й армии Сухопутных войск Вооруженных сил США.