События

10:04 06.08.2020

На Харьковщине подросток погиб под завалом песка - полиция

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 Полиция устанавливает обстоятельства гибели 14-летнего подростка из с.Смирновка Харьковской области, который вечером в среду ушел гулять и не вернулся.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 23:30 родители ребенка обратились на линию 102.

"На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком... Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай", - говорится в сообщении.

Теги: #трагедия #подросток #харьковская_область
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