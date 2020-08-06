На Харьковщине подросток погиб под завалом песка - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства гибели 14-летнего подростка из с.Смирновка Харьковской области, который вечером в среду ушел гулять и не вернулся.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, около 23:30 родители ребенка обратились на линию 102.

"На розыск несовершеннолетнего было сразу ориентирован личный состав районной полиции. Поиски продолжались всю ночь. Утром тело ребенка было найдено в местном карьере, засыпанное песком... Предварительно установлено, что с мальчиком произошел несчастный случай", - говорится в сообщении.